«Почта Донбасса» будет бесплатно доставлять посылки военнослужащим в зоне СВО

При отправлении посылки необходимо будет указать ФИО адресата и номер войсковой части. Фото: Ежиков/ТГ

Почтовый оператор Донецкой Народной Республики «Почта Донбасса» будет бесплатно отправлять посылки военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал зампед Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Теперь «Почта Донбасса» на безвозмездной основе принимает посылки весом до 10 кг, адресованные военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Посылки принимаются исключительно в открытом виде с проверкой вложения, — поделился Ежиков в своем телеграм-канале.

Вице-премьер Республики добавил, что при отправлении посылки необходимо будет указать ФИО адресата, номер войсковой части и адресный реквизит «г. Москва, 103400».

Напомним, что в ДНР стартовали съемки сериала, посвященного специальной военной операции. В центре кинокартины — московские студенты, которые оказались на Донбассе. Ранее съемочную площадку в Мариуполе посетил врио Главы ДНР Денис Пушилин. Одну из ролей нового художественного фильма об СВО исполняет российский актер Аристарх Венес.

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