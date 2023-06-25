В Донецке снаряд ВСУ унес жизнь 18-летнего парня

Вражеский снаряд оборвал жизнь парня 2005 года рождения. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 25 июня, в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погиб парень. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Вражеский снаряд оборвал жизнь парня 2005 года рождения по улице Тренева, - рассказал Алексей Кулемзин.

Ранее «КП» сообщала еще об одной смерти в Киевском районе Донецка. Мирный житель погиб в непосредственной близости от бизнес-центра «Акула».

По данным мэра, было зафиксировано задымление возле торгового центра «Донецк сити».

25 июня в Киевском районе города в результате обстрела ВСУ также была ранена мирная жительница.

Кроме того, в районе 16:25 украинские боевики выпустили по прифронтовому Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). На месте обстрела работают эксперты.

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