Строители продолжают восстанавливать разрушенные дома и социальные объекты в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

Количество участников строительных бригад в Мариуполе растет с каждым днем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на объектах восстановления трудятся уже 163 человека. Сегодня для них был доставлен очередной гуманитарный груз от отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» из Юго-Западного административного округа города Москва. Строителям передали болгарки, диски, гвоздодеры и футболки.

- Уверен, они будут рады и признательны соотечественникам из столицы за такую важную целевую помощь, - отметил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают трудоустраивать горожан в стройбригады. Местные жители будут помогать восстанавливать частный сектор и поврежденные квартиры в многоквартирных домах. Заявлялось также, что в Мариуполе готовы трудоустроить разнорабочих со стройки. Подрядные организации могут официально оформить своих сотрудников через городской центр занятости.

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