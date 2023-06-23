Экипаж российского танка метким выстрелом уничтожил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж российского танка метким огнем уничтожил позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экипаж российского танка метким огнем уничтожил позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении. Танкисты 10 танкового полка с закрытых огневых позиций взрывают вражеский опорный пункт. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Танкисты 10 танкового полка «Южной» группировки войск метким огнем с закрытых огневых позиций уничтожают опорный пункт противника на Авдеевском направлении, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские бойцы с помощью дронов-камикадзе уничтожают укрепления ВСУ в ДНР. Операторы БПЛА и артиллерия поражают позиции врага. Также за 22 июня российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». В районе населенного пункта Часов Яр ДНР российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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