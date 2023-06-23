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НовостиПолитика23 июня 2023 11:57

За сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 90 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 23 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Министерстве обороны отмечают, что за сутки вооруженные силы Украины потеряли более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Также в районе населенного пункта Часов Яр ДНР российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что российские бойцы с помощью дронов-камикадзе и зажигательных снарядов продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Операторы БПЛА и артиллерия 20 дивизии поражают позиции врага дронами-камикадзе и обращают его в бегство.

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