ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 23 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Министерстве обороны отмечают, что за сутки вооруженные силы Украины потеряли более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Также в районе населенного пункта Часов Яр ДНР российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что российские бойцы с помощью дронов-камикадзе и зажигательных снарядов продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Операторы БПЛА и артиллерия 20 дивизии поражают позиции врага дронами-камикадзе и обращают его в бегство.

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