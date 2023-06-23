В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли 12 человек, среди них один ребенок

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли 12 человек, в том числе один ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 16 по 22 июня погибли 12 мирных жителей, среди них один ребенок. Также было ранено 52 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 194 мирных жителя, 710 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что 23 июня примерно с 11 утра украинские боевики выпустили 22 снаряда из артиллерии. Под огнем украинских боевиков оказались Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы. Также за прошлые сутки вооруженные формирования Украины открыли огонь по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов. Обстрелу подверглись Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Широкая Балка.

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