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НовостиПолитика23 июня 2023 5:50

За сутки ВСУ выпустили по ДНР свыше 250 боеприпасов

Под огнем боевиков оказались пять населенных пунктов
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам Республики (архивное фото)

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов. Обстрелу подверглись Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Широкая Балка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в Никитовском районе Горловки. Повреждены десять жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, а на горловском— 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

— За сутки Представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 54 обстрела, — подчеркнули в СЦКК.

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