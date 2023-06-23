За сутки ВСУ выпустили по ДНР свыше 250 боеприпасов

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов. Обстрелу подверглись Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Широкая Балка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в Никитовском районе Горловки. Повреждены десять жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, а на горловском— 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

— За сутки Представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 54 обстрела, — подчеркнули в СЦКК.

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