СЦКК ДНР: ВСУ за час выпустили 22 снаряда из артиллерии по Донецку

ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. Так, примерно с 11 утра ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии. Под огнем украинских боевиков оказались Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 11:00 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка. ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел велся из населенного пункта Уманское. Также в 11:40 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка. ВФУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 11:55 подвергся обстрелу Петровский район города, ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерии. Также в 12:05 по Куйбышевскому и Киевскому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что за 22 июня ВСУ выпустили по ДНР свыше 250 боеприпасов. Обстрелу подверглись Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Широкая Балка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ выпустили по ДНР свыше 250 боеприпасов

Под огнем боевиков оказались пять населенных пунктов (подробнее)