В Торезе проведут газ к 20 многоквартирным домам с печным отоплением

В Торезе решили подвести газ 20 многоквартирным домам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Торезе подключат к центральному газоснабжению два десятка многоквартирных домов, в которых ранее было только печное отопление. Об этом ДАН сообщил глава администрации города Дмитрий Лысенко.

- Согласно перспективному плану развития газораспределительной системы по городу Торезу, предполагается строительство системы газоснабжения в 20-ти многоэтажных домах, - отметил Лысенко.

Глава города добавил, что также планируется частичная газификация домов частного сектора южной и центральной группы города.

Напомним, ранее в Торезе восстанавливают школу искусств № 1, в которой строительные работы ведет регион-шеф Приморский край. Сейчас осуществлен капитальный ремонт лестничных проемов, ремонт кровли, монтаж электропроводки. Начата установка новых батарей, пожарных кранов, идет замена сантехники. Проводится ремонт в концертном зале: укрепление фундамента и отделочные работы.

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