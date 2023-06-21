В Торезе Приморский край вдыхает новую жизнь в школу искусств

Работы в школе искусств ведутся с опережением графика. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня ознакомился в Торезе с ходом восстановления школы искусств № 1, в которой строительные работы ведет регион-шеф Приморский край. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Глава городской администрации Дмитрий Лысенко, представитель Приморского края Михаил Заиченко и директор школы Ольга Василенко показали руководителю региона объект восстановления и рассказали о проделанной работе.

Денис Пушилин сегодня ознакомился в Торезе с ходом восстановления школы искусств № 1. Фото: АГ ДНР

Школа была построена в 1976 году, ремонт в ней не делался с 1986 года. На сегодняшний день в здании установлены двери, заменены оконные блоки, на входной группе установлены большие витражные окна. Осуществлен капитальный ремонт лестничных проемов, ремонт кровли, монтаж электропроводки. Начата установка новых батарей, пожарных кранов, идет замена сантехники. Проводится ремонт в концертном зале: укрепление фундамента и отделочные работы.

Также в планах проведение отопления в кинооператорскую, замена сцены и установка новых кресел в концертном зале. Работы планируется завершить по контракту 20 августа.

- Думаю, мы сделаем даже раньше срока, – сообщил Михаил Заиченко. – Объемы работ выросли в разы в процессе. В актовом зале под сценой была просто земля, соответственно, мы должны были частично убрать покрытия, а пришлось всю стену разобрать, новый бетонный пол, новая металлическая конструкция, все сделали новое. Уже заказали новые сиденья в актовый зал.

Представитель Приморского края рассказал Денису Пушилину, что на объекте работают местные подрядчики и специалисты ООО «Тетра-Альянс».

Директор школы искусств отметила, что Приморским краем учитываются все просьбы руководства и коллектива образовательного учреждения.

Работы в школе искусств ведутся с опережением графика. Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин поблагодарил руководство Приморского края.

- Очень человеческий подход, как себе. Видно, что со времен Советского Союза ничего не делалось. А сейчас вы вдыхаете новую жизнь в школу искусств. Все абсолютно правильно, потому что это аспекты мирной жизни, и о них нужно думать сейчас уже. Спасибо большое, – сказал глава региона.

Он отметил, что в обновленной школе обязательно должны быть новые музыкальные инструменты и оборудование и пообещал оказать необходимое содействие, если оно понадобится.

Дмитрий Лысенко уточнил, что в Торезе запланированы ремонтно-восстановительные работы на 15 объектах.

- Это и водопроводы, и ремонт музыкальной школы, спортивные школы, ремонт детских площадок, дороги, – отметил мэр.

На сегодняшний день, по его словам, на всех объектах, где идут работы, они ведутся с опережением графиков.

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