Самарская область восстанавливает центральную больницу Снежного

Центральная больница Снежного. Фото: Телеграм заместителя председателя Правительства ДНР Ларисы Толстыкиной
В рамках шефской помощи Самарская область проводит ремонтно-восстановительные работы в Центральной городской больнице города Снежное. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
- Это первый капитальный ремонт больницы с начала ее основания, ранее такие работы там никогда проводились, - рассказала Лариса Валентиновна.
Сейчас строители восстанавливают один из старых корпусов, в котором теперь будут централизованно располагаться хирургические отделения по различным медицинским профилям, центральное стерилизационное отделение и полноценный приемный покой.
Работы идут в круглосуточном режиме. Необходимо отремонтировать четыре этажа здания, крышу, подвал, заменить канализацию, системы водоснабжения и отопления.
Центральная больница Снежного. Фото: Телеграм заместителя председателя Правительства ДНР Ларисы Толстыкиной
- Колоссальная поддержка для людей, города и в целом для сферы здравоохранения нашей Республики, - отметила Лариса Толстыкина.
Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановительные работы в центре Мариуполя. Там откроют галерею известного художника Архипа Куинджи, фонтан со светомузыкой и детское кафе.
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