Самарская область восстанавливает центральную больницу Снежного

Центральная больница Снежного. Фото: Телеграм заместителя председателя Правительства ДНР Ларисы Толстыкиной

В рамках шефской помощи Самарская область проводит ремонтно-восстановительные работы в Центральной городской больнице города Снежное. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ХИРУРГИИ

- Это первый капитальный ремонт больницы с начала ее основания, ранее такие работы там никогда проводились, - рассказала Лариса Валентиновна.

Сейчас строители восстанавливают один из старых корпусов, в котором теперь будут централизованно располагаться хирургические отделения по различным медицинским профилям, центральное стерилизационное отделение и полноценный приемный покой.

ПОДДЕРЖКА КОЛОССАЛЬНАЯ

Работы идут в круглосуточном режиме. Необходимо отремонтировать четыре этажа здания, крышу, подвал, заменить канализацию, системы водоснабжения и отопления.

Центральная больница Снежного. Фото: Телеграм заместителя председателя Правительства ДНР Ларисы Толстыкиной

- Колоссальная поддержка для людей, города и в целом для сферы здравоохранения нашей Республики, - отметила Лариса Толстыкина.

Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановительные работы в центре Мариуполя. Там откроют галерею известного художника Архипа Куинджи, фонтан со светомузыкой и детское кафе.

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