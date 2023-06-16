Строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановительные работы в центре Мариуполя

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Их проводят строители из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который проинспектировал ход ремонта.

Градоначальник отметил, что у здания бывшего «Азовгипромез» специалисты уже подготовили площадку для установки памятника земляку мариупольцев - выдающемуся художнику Архипу Куинджи. Сейчас памятник еще реставрируют в Российском военно-историческом обществе, однако вскоре его доставят в Мариуполь.

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

На этом месте также проведут освещение и откроют галерею работ художника, которыми смогут любоваться жители и гости города. А самых маленьких горожан ожидает сюрприз.

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

- Детей особенно порадует новый фонтан со светомузыкой - все инженерные коммуникации уже проложены, - сообщил Моргун.

Градоначальник также отметил, что для детворы откроют кафе. Для этого уже ремонтируют одно из зданий.

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

- В сквере возле драмтеатра строители приводят в порядок здание бывшего грузинского ресторана. По договоренности с Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем детское кафе, - рассказал мэр.

В центре Мариуполя продолжаются восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

Напомним, ранее сообщалось, что у города Мариуполя имеется большой шанс стать морским курортом на берегу Азовского моря. К такому выводу пришел корреспондент Radio France Сильвен Тронше, который побывал здесь.

Журналист был поражен скоростью, с которой восстанавливают пострадавший от боев город. По его словам, по прибытии в Мариуполь он сразу же был сражен масштабами строительства. Все абсолютно новое - «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов». По мнению Сильвена Тронше, суть «нового» Мариуполя заключается в том, чтобы стать курортом на побережье Азовского моря.

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