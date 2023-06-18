«Вы ежедневно выезжаете спасать жизни, понимая, что своей рискуете тоже»: Денис Пушилин наградил отличившихся медиков

Денис Пушилин наградил отличившихся медиков. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня поздравил сотрудников учреждений здравоохранения с Днем медицинского работника и вручил им высокие государственные награды. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

- Я очень горд, что у нас такое крутое медицинское сообщество, потому что мало какой регион может похвастаться такими людьми, которые действительно с пониманием рисков, всех сложностей, проблем, тех проблем, которые есть в республике, связанные с варварскими обстрелами и прочим, просто берут и делают, - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что, несмотря на возможность уехать на работу в другие регионы, медики Донбасса остаются на своих местах и продолжают спасать людей.

- За этот период вы стали в какой-то степени и военными медиками, медиками медицины катастроф. А что для нас значат наши врачи скорой медицинской помощи, которые действительно с риском для жизни буквально ежедневно отправляются во все районы! И это действительно заслуживает особого уважения. Вы просто берете и спасаете людей. Количество людей, жизнь и здоровье которых вы спасли за этот период, трудно сосчитать. Вряд ли мы когда-то сосчитаем – это множество наших людей, которые благодарны за то, что вы делаете.

Медали «За храбрость» были переданы родственникам погибших медиков. Фото: АГ ДНР

Мы всегда говорили с вами, что труд медицинского работника недооценен. И считаем, что эту ситуацию нужно исправлять, и сейчас у нас такая возможность есть с учетом того, что мы теперь субъект Российской Федерации. Вы включены в это большое медицинское сообщество, и все переходит в нормальное естественное состояние. Пока еще переходный период, очень много сложностей, но мы с этим справимся. За эти годы мы справились с более сложными вызовами. И здесь точно разберемся.

Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто ежедневно выезжает на работу и едет спасать жизнь, понимая, что своей рискует тоже. Искреннее человеческое вам спасибо!

С большой гордостью хочу вручить вам заслуженные государственные награды Донецкой Народной Республики, – сказал руководитель ДНР.

Денис Пушилин наградил отличившихся медиков. Фото: АГ ДНР

Медалью «За храбрость» IV степени были награждены четверо медицинских работников, погибшие 23 февраля от обстрела во время оказания помощи пострадавшим жителям. Высокие государственные награды были переданы родственникам героев. После вручения наград собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

Трагедия произошла в Петровском районе. Экипаж скорой помощи приехал на помощь пострадавшим и попал под повторный удар ВСУ. Три специалиста погибли на месте, еще одна сотрудница скончалась в больнице. Это фельдшеры Марина Семенихина и Дарья Дронова, санитар Евгений Манаев, водитель Александр Григоренко.

Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени были удостоены шестеро работников сферы здравоохранения. Также в ходе торжественного мероприятия отличившимся медицинским сотрудникам были вручены благодарности Главы Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин наградил отличившихся медиков. Фото: АГ ДНР

На торжественном мероприятии присутствовал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, он отметил, что никогда не устанет повторять, что медики Донбасса настоящие герои.

- Всегда перед вами низко кланяюсь. Спасибо вам за ваш труд! Пациенты, которых вы спасаете ежедневно – казалось бы, вроде ваша работа, нет: это ваше призвание. Всем крепчайшего здоровья и мирного неба! – заявил глава Минздрава.

Дмитрий Гарцев вручил ведомственные награды.

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