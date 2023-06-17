Более 800 медиков удостоены наград за работу в Мариуполе

Мариупольских медиков поздравили с наступающим профессиональным праздником. Фото: ТГ/Моргун
Мариупольских медиков поздравили с наступающим профессиональным праздником. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун, который вместе с заместителем министра здравоохранения ДНР Анной Радюк, профильным заместителем Викторией Калачевой и главным врачом города Валентиной Гавриляк отметили лучших представителей отрасли.
Мариупольских медиков поздравили с наступающим профессиональным праздником. Фото: ТГ/Моргун
- Благодарностями и грамотами отметили лучших из лучших. Всего к предстоящему Дню медицинского работника их получат порядка 800 специалистов, - сообщил мэр.
Мариупольских медиков поздравили с наступающим профессиональным праздником. Фото: ТГ/Моргун
Как отметил Моргун, медикам пожелали крепчайшего здоровья, благополучия в семьях и новых профессиональных побед. Творческие коллективы города подготовили для работников сферы здравоохранения концерт.
Мариупольских медиков поздравили с наступающим профессиональным праздником. Фото: ТГ/Моргун
А специальный гость праздника Владимир Бажиновский исполнил для них свои авторские песни.
Напомним, ранее сообщалось, что врач из Макеевки победила в финале Всероссийского конкурса на ПМЭФ. Медик разработала проект мобильного приложения для самообследования женщин и представила его в номинации «Женское здоровье». Проект вызвал интерес у жюри и стал победителем.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР уровень оказания медицинской помощи соответствует общероссийскому
Жителям региона доступны все виды медицинских услуг, которые есть в России (подробнее)