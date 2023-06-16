Врач из Макеевки победила в финале Всероссийского конкурса на ПМЭФ

Елена Мумрова работает заместителем главврача в перинатальном центре. Фото: Минздрав ДНР

Врач из ДНР стала победителем Всероссийского конкурса, финал которого состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что Елена Мумрова работает заместителем главного врача по медицинской части в перинатальном центре города Макеевка. Во время конкурса она представила свой проект в номинации «Женское здоровье».

- Проект мобильного приложения для женщин «WomanWell 365 - забота о себе каждый день», предназначенного для самообследования женщин, вызвал интерес у жюри второго Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество» и стал победителем, - рассказали в ведомстве.

Тем временем в ДНР поздравили медиков накануне их профессионального праздника. Девятнадцать медицинских специалистов получили благодарности от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и еще пять врачей были отмечены благодарностями Правительства Республики.

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