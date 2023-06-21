ВСУ выпустили 14 снарядов по Горловке за двадцать минут (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирование Украины продолжают обстреливать города и села Донецкой Народной Республики. Так, с 13:00 украинские боевики выпустили по Горловке 14 снарядов из артиллерии калибром 152 миллиметра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 13:00 вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР отмечают, что примерно через двадцать минут из населенного пункта Дзержинск ВФУ снова обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив уже восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Напомним, что вооруженные формирования Украины ночью 21 июня атаковали Ленинский район Донецка с помощью дронов-камикадзе, начиненных взрывчатым веществом с поражающими элементами. Один из них повредил Соборный Храм святых Петра и Февронии.

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