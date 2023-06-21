СЦКК ДНР: ВСУ атаковали храм в Донецке дронами-камикадзе

Дроны были начинены взрывчаткой с поражающими элементами. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины ночью 21 июня атаковали Ленинский район Донецка с помощью дронов-камикадзе, начиненных взрывчатым веществом с поражающими элементами. Один из них повредил Соборный Храм святых Петра и Февронии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ленинском районе Донецка зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в кровлю Соборного Храма святых Петра и Февронии, — отметили в ведомстве.

Эксперты СЦКК добавили, что найденные обломки дронов самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о ночной атаке Донецка из дронов со стороны ВСУ. БПЛА попал в одну из квартир многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка. Жертв, к счастью, удалось избежать.

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