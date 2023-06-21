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НовостиПолитика21 июня 2023 6:11

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО ночью 21 июня

Боевики вновь обстреляли мирные кварталы Донецка
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ открыли огонь по центру Донецка из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

ВСУ открыли огонь по центру Донецка из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 03:35 зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено три ракеты. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Курахово, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике 135 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО, артиллерию 152 и 155 мм. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики. Погибли два мирных жителя, шесть человек, включая ребенка 2013 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.

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