ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО ночью 21 июня

ВСУ открыли огонь по центру Донецка из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 03:35 зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено три ракеты. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Курахово, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике 135 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО, артиллерию 152 и 155 мм. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики. Погибли два мирных жителя, шесть человек, включая ребенка 2013 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.

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