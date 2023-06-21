В Мариуполь из Нижнего Новгорода прибыл новый трамвайный вагон

В Мариуполе появится новый трамвайный вагон. Фото: ТГ/Моргун

Из Нижнего Новгорода в Мариуполь прибыл новый трамвайны вагон. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава города Олег Моргун.

По словам мэра города, данный вагон прошел модернизацию. После его выгрузки нижегородские специалисты займутся его наладкой, чтобы в скором времени он вышел на линию.

- В рамках соглашений, подписанных Правительством Донецкой Народной Республики на Петербургском международном экономическом форуме, в ближайшее время в Мариуполе и Донецке появятся ремонтные базы, которые будут способны производить такую модернизацию трамваев, - отмечаете Моргун.

Глава города добавил, что в Мариуполе ремонтная база будет организована в составе МУП АГМ «Мариупольтранс». Олег Моргун уверен, что скоро жители смогут прочувствовать весь комфорт от проезда в таких модернизированных трамваях.

Наполним, ранее в поселке Каменск Мариуполя строители завершили реконструкцию жилого дома малой этажности. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР».

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