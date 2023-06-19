В ДНР посевная технических культур выполнена на 86%

В Республике посевная технических культур выполнена на 86%. Фото: Минагропром ДНР
В Донецкой Народной Республике аграрии засеяли техническими культурами более 104 тысячи гектаров сельхозугодий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
- Посевная технических культур (подсолнечник, соя, горчица, лен) в ДНР близится к завершению — засеяно 86% площадей, - отметили в ведомстве.
Также в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР добавили, что продолжается и сев поздних зерновых культур. Сейчас этот план выполнили на 70%, а это свыше 19 тысяч гектар.
Напомним, ранее сообщалось, что аграрии ДНР получат всю необходимую поддержку для успешного прохождения посевной. Помощь сельхозпроизводителям новых регионов окажет государство. Для этого у властей есть необходимые инструменты, в том числе льготное кредитование, субсидии и авансирование затрат. Также аграрии завершают посевную кампанию в хозяйствах Макеевки. Специалисты перевыполнили план на 22% и засеяли порядка 2,9 гектара полей.
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