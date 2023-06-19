В Макеевке перевыполнили план посевной на 22%

Посевная кампания в регионе продолжается, несмотря на обстрелы. Фото: ДАН

Аграрии завершают посевную кампанию в хозяйствах Макеевки. Специалисты перевыполнили план на 22% и засеяли порядка 2,9 гектаров полей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— План посева яровых сельскохозяйственных культур перевыполнен на 22,2% от запланированного, он проведен на площади 2,9 тыс. га, в том числе: яровыми зерновыми культурами засеяно 0,8 тыс. га площадей или 91,2% от плана и техническими культурами (подсолнечник) — 2,0 тыс. га площадей или 141,9% от плана, — отметили в администрации.

В пресс-службе мэрии добавили, что овощными культурами засеяно порядка 18, 0 гектаров или 125,1% от плана, а кормовыми —125,3% от плана.

Напомним, что к середине июня в Донецкой Народной Республике посевная кампания завершена на 73%. Аграрии перевыполнили план по севу горчицы и подсолнечника в дух районах региона — Першотравневом и Шахтерском на 75% и 16% соответственно.

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