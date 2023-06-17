Представительство ДНР в СЦКК: Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ в Макеевке

Пострадавшая 1980 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

Согласно им, пострадавшая в момент атаки находилась на улице Уборевича в Черногвардейском районе города.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 июня по состоянию на 16:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Уборевича, 7 ранена женщина 1980 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по поселку Пантелеймоновка под Горловкой. По населенному пункту были выпущены 10 ракет. Чуть позже поступила информация о том, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО. Удар по населенному пункту был нанесен со стороны Ласточкино.

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