ВСУ нанесли удар из РСЗО по поселку Пантелеймоновка под Горловкой

Под огнем ВСУ оказались жилые кварталы (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Подразделения украинской армии нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по поселку городского типа Пантелеймоновка к югу от Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по поселку были выпущены десять реактивных снарядов.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО, - сказано в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска с полуночи выпустили пять реактивных снарядов по Горловке. Под прицельный огонь ВСУ попал Никитовский район города. Огонь по нему велся в ночь с 16 на 17 июня со стороны Щербиновки.

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