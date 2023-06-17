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НовостиПолитика17 июня 2023 12:12

ВСУ нанесли удар из РСЗО по поселку Пантелеймоновка под Горловкой

По населенному пункту были выпущены 10 ракет
Ирина ДМИТРИЕВА
Под огнем ВСУ оказались жилые кварталы (архивное фото)

Под огнем ВСУ оказались жилые кварталы (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Подразделения украинской армии нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по поселку городского типа Пантелеймоновка к югу от Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по поселку были выпущены десять реактивных снарядов.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО, - сказано в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска с полуночи выпустили пять реактивных снарядов по Горловке. Под прицельный огонь ВСУ попал Никитовский район города. Огонь по нему велся в ночь с 16 на 17 июня со стороны Щербиновки.

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