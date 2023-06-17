Пять реактивных снарядов выпустили ночью украинские войска по Горловке

Последствия обстрела Горловки. Фото (архив): ТГ/Приходько

Украинские войска с полуночи выпустили пять реактивных снарядов по Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельный огонь ВСУ попал Никитовский район города. Огонь по нему был открыт ночью со стороны Щербиновки.

- 01:35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Информация о пострадавших и повреждениях к данному часу не поступала.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о гибели одного и ранении девяти человек при обстрелах ВСУ 16 июня. Пострадали жители Кировского района Донецка и ранее освобожденной Старомлиновки. Тем временем военные эксперты выяснили, что украинские военные использовали ударный беспилотник с авиабомбами для удара по остановке в Донецке.

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