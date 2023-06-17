В ДНР сообщили о гибели одного и ранении девяти человек при обстрелах ВСУ 16 июня

За сутки украинские войска выпустили по ДНР 168 боеприпасов из ударного БпЛА и артиллерии. Фото (архив): УНМ ДНР

Украинские обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в СЦКК.

Они уточнили, что за прошедшие сутки, 16 июня, в Республике погиб один и пострадали девять человек.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что за сутки украинские войска выпустили по ДНР 168 боеприпасов из ударного БпЛА и артиллерии, обстреляв Донецк, Горловку, Макеевку и Старомлиновку. Повреждения получили 2 жилых дома и один гражданский объект.

Напомним, в ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли девять человек. Также было ранено 17 человек, в том числе два ребенка.

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