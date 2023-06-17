Украинские военные использовали ударный беспилотник с авиабомбами для удара по остановке в Донецке

Остановка общественного транспорта «Бирюзова-2» по улице Кирова. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска использовали ударный беспилотник с авиабомбами при обстреле остановки общественного транспорта в Донецке 16 июня. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также выяснили, что обстрел производился посредством ударного БпЛА типа «Октокоптер» шестью суббоеприпасами ПТАБ-2,5М, - заявили там.

Фрагмент суббоеприпаса авиационной противотанковой бомбы ПТАБ 2,5 – кустарной модернизации для сброса с БпЛА. Фото: СЦКК ДНР

Сообщается, что это не первый случай кустарного применения ВСУ подобного вооружения. И каждый раз его использование приводит к жертвам среди мирного населения. Нынешний обстрел унес жизни одного и привел к ранению восьми человек.

Фрагмент суббоеприпаса авиационной противотанковой бомбы ПТАБ 2,5 – кустарной модернизации для сброса с БпЛА. Фото: СЦКК ДНР

- В результате обстрела по улице Бирюзова погибла женщина 1953 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц: женщины 1954, 1958, 1959, 1967, 1983 и 1984 годов рождения и двое мужчин 1978 года рождения, - проинформировали в СЦКК ДНР.

Остановка общественного транспорта «Бирюзова-2» по улице Кирова. Фото: СЦКК ДНР

Сообщается также, что от удара беспилотника в Кировском районе Донецка были повреждены стекла в двух многоквартирных жилых домах по улице Бирюзова, а также остановка общественного транспорта «Бирюзова-2» и ЛЭП по улице Кирова.

Остановка общественного транспорта «Бирюзова-2» по улице Кирова. Фото: СЦКК ДНР

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могли обстрелять Кировский район Донецка из РСЗО «HIMARS». Снаряд попал на оживленную остановку общественного транспорта.

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