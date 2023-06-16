Денис Пушилин заявил, что ВСУ могли обстрелять Кировский район Донецка из РСЗО «HIMARS»

Власти и профильные ведомства уточняют последствия обстрела Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка ВСУ предположительно обстреляли из РСЗО «HIMARS». В результате украинской агрессии пострадали семь мирных жителей.
— Очередной массированный удар ВФУ нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта, — отметил глава региона.
Денис Пушилин добавил, что сейчас известно как минимум об одном погибшем и семи пострадавших мирных жителях, которые ждали общественный транспорт. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
— Зафиксированы многочисленные нарушения остекления в многоквартирных жилых домах, — добавил глава региона.
Ранее Алексей Кулемзин добавил, что снаряды ВСУ разорвались на территории больницы №3, но само здание не пострадало.
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