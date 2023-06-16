Число пострадавших в Кировском районе Донецка возросло до восьми

Восемь мирных жителей Донецка получили ранения при обстреле ВСУ, им помогают медики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненным данным, при обстреле остановки общественного транспорта в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. Одна женщина погибла. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

— Уточненная информация о пострадавших в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова: погибла женщина 1953 года рождения. Ранены женщины 1954, 1958, 1959, 1967, 1983, 1984 годов рождения, а также двое мужчин 1978 годов рождения, — отметил мэр.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удар по оживленной остановке в Донецке был предположительно нанесен из реактивной системы залпового огня «HIMARS». Глава региона добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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