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НовостиПолитика16 июня 2023 17:56

Число пострадавших в Кировском районе Донецка возросло до восьми

Одна мирная жительница погибла
Виктория ПОДАРОВА
Восемь мирных жителей Донецка получили ранения при обстреле ВСУ, им помогают медики

Восемь мирных жителей Донецка получили ранения при обстреле ВСУ, им помогают медики

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненным данным, при обстреле остановки общественного транспорта в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. Одна женщина погибла. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

— Уточненная информация о пострадавших в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова: погибла женщина 1953 года рождения. Ранены женщины 1954, 1958, 1959, 1967, 1983, 1984 годов рождения, а также двое мужчин 1978 годов рождения, — отметил мэр.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удар по оживленной остановке в Донецке был предположительно нанесен из реактивной системы залпового огня «HIMARS». Глава региона добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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