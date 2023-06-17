Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО

Город регулярно подвергается обстрелам. Фото: ТГ/Шевченко

Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно данным наблюдателей, удар по населенному пункту был нанесен в 14:00 со стороны оккупированного ВСУ Ласточкино.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения украинской армии нанесли удар из реактивных систем залпового огня по поселку городского типа Пантелеймоновка к югу от Горловки. В его направлении были выпущены десять реактивных снарядов.

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