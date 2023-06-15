В ДНР появятся вышки мобильного оператора связи из Крыма

В будущем крымская компания может стать единым оператором для новых регионов РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильный оператор связи из Крыма приступил к строительству базовых станций в ДНР. Первые вышки появятся в Волновахском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

- В Волновахе строятся вышки мобильной связи крымского мобильного оператора «Миранда-медиа», - заявили там.

Сообщается также, что в будущем крымская компания может стать единым оператором для Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что абонентская база оператора связи «Феникс» в ДНР насчитывает уже более двух миллионов пользователей. Мобильный оператор работает над улучшением качества связи, в том числе за счет установки новых базовых станций. Сейчас в регионе задействованы 1783 станции. Тем временем в Мариуполе восстановили работу сервисов мобильной связи. Ранее республиканский оператор «Феникс» заявил об аварии на волоконно-оптических линиях, в результате чего в городе пропала связь.

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