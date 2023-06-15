Минобороны РФ: Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР

ВКС и ПВО РФ сбили два украинских Су-27 в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки у Красноармейска и Краматорска в Донецкой Народной Республике сбили два украинских самолета Су-27. Об этом сообщили в четверг 15 июня в Минобороны РФ.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее артиллеристы 132 бригады первого Донецкого армейского корпуса точным огнем уничтожают украинских боевиков и их позиции на Новгородско-Дзержинском направлении. Корректировка огня артиллерии велась с помощью беспилотного летательного аппарата. Также российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожают огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

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