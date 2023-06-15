Российские войска уничтожают пехоту противника на Новгородско-Дзержинском направлении в ДНР

Российская артиллерия уничтожает ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожают пехоту вооруженных сил Украины и их позиции на Новгородско-Дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Артиллеристы 132 бригады первого Донецкого армейского корпуса (бывшая третья бригада НМ ДНР) точным огнем уничтожают украинских боевиков и их позиции на Новгородско-Дзержинском направлении. Корректировка огня артиллерии велась с помощью БПА, - отмечают в ведомстве.

Российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожают огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Операторы 110 бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) поражают позиции врага дронами-камикадзе.

Ранее Минобороны России сообщили, что 13 июня российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска. ВСУ потеряли до 350 человек личного состава, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

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