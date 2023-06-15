В Мариуполе после освобождения города от ВСУ открылось более 560 магазинов

В Мариуполе открылось более 560 магазинов. Фото: ДАН

В Мариуполе после освобождения города от украинских боевиков открылось более 560 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также в городе развернули деятельность 11 торговых сетей, которые открыли 35 магазинов. Об этом сообщила ДАН заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.

- С момента освобождения Мариуполя в городе развернули деятельность 11 торговых сетей, которые открыли 35 магазинов. Это с учетом того, что в городе уже есть и локальные, мариупольские, сети, а сеть по нашему законодательству — это два и более магазина. Это как продовольственные, так и непродовольственные магазины. Всего же, с учетом небольших магазинов в шаговой доступности, в городе их более 560, - сказала Козина.

По словам замминистра промышленности и торговли, в городе открылся магазин бытовой техники «Фокс», а также магазин одежды «Фабрика». Только в этом месяце в Мариуполе открылось два сетевых магазина — «Манна» и «Первый республиканский супермаркет».

Напомним, что власти Мариуполя обсудили вопросы восстановление частных домов, а также своевременного подвоза строительных материалов. Мэр города поручил бригадирам заранее посетить объекты и оценить объем работы.

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