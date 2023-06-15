Мариупольские ветеринары обследовали сельхозживотных на инфекционные заболевания

Мариупольские ветеринары обследовали крупный рогатый скот на инфекционные заболевания Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 6 по 9 июня мариупольские ветеринары проводили плановые противоэпизоотические мероприятия в частном секторе Мариуполя, Талаковки и Сартаны. Кроме осмотра рогатого скота на гиподерматоз, врачи брали биоматериал и вакцинировали животных. Об этом сообщает ГБУ «Государственная ветеринарная больница города Мариуполь».

- У мелкого рогатого скота был взят отбор крови для лабораторных исследований на бруцеллез, а у лошадей – на сап, случную болезнь, бруцеллез, лептоспироз и инфекционную анемию. Также проводилась вакцинация животных против сибирской язвы, - отмечают в ведомстве.

В ветеринарной службе добавили, что за три дня врачи осмотрели 46 голов крупного рогатого скота, 27 голов мелкого рогатого скота и 18 лошадей. Также специалисты проводили разъяснительную работу с владельцами животных о необходимости своевременной профилактики.

Напомним, ранее в Мариуполе городские власти осмотрели объекты восстановления в частном секторе.

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