Моргун ознакомился с ходом восстановительных работ в частном секторе Мариуполя

Глава города также обсудил со строителями вопрос подвоза материалов. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе городские власти осмотрели объекты восстановления в частном секторе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что во второй половине рабочего дня побывал практически во всех районах города, а также в Старом Крыму, Сартане, Талаковке и Гнутово. Там пообщался с домовладельцами, чтобы выяснить, довольны ли они проводимым ремонтом.

- Нареканий на работу нет, все делается качественно и оперативно, - заявил мэр.

Моргун также добавил, что обсудил со строителями вопрос подвоза материалов.

- Здесь важна своевременность, чтобы работы не останавливались из-за их отсутствия, - пояснил он.

Напомним, ранее мэр Мариуполя поручил подрядчикам усилить коммуникацию с жителями поврежденных домов. Горожане должны знать о сроках и этапах восстановления их жилья.

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