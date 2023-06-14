Мэр Мариуполя поручил подрядчикам усилить коммуникацию с жителями поврежденных домов

В Мариуполе продолжают восстанавливать многоквартирные и частные дома. Фото: Толстыкина/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поручил подрядным организациям усилить коммуникацию и информирование жителей поврежденных домов. Марупольцы должны знать о сроках восстановления своего жилья. Об этом мэр приморского города заявил по итогам утреннего совещания с главами районов и профильных ведомств.

— Основную часть утреннего совещания посвятили подготовке к предстоящему Штабу по восстановлению Мариуполя. Отдельно остановились на необходимости подрядных организаций усилить коммуникацию с жильцами восстанавливаемых домов. Люди должны четко понимать специфику проводимых работ и сроки, в которые они будут выполнены, — отметил градоначальник.

Моргун подчеркнул, что на совещании власти обсудили вопросы обеспечение города необходимой спецтехникой. Она нужна своевременного завоза стройматериалов на ремонтные площадки в частном секторе.

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