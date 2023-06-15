90% оборудования в новом медцентре ФМБА в Мариуполе будет российского производства

О готовности медцентра в Мариуполе руковоидтель ФМБА доложила Владимиру Путину. Фото: kremlin.ru

Новый медицинский центр Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе будет на 90% оборудован медтехникой российского производства. Завершить строительство центра планируют уже в декабря 2023 года. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным.

— Все оборудование закуплено. 90 процентов оборудования — российское, очень высокого качества. Оставшиеся десять процентов — это Белоруссия и Китайская Народная Республика. С 15 июня мы начинаем монтировать тяжелое оборудование и к 1 декабря мы полностью все завершим, — отметила Скворцова.

Руководитель агентства добавила, что на первом этапе строители возвели лечебно-диагностический корпус, который включает одиннадцать операционных, реанимацию, ангиографическую эндоваскулярную операционную, консультативно-диагностический центр и 60 коек круглосуточно.

Скворцова также добавила, что новый медцентр будет обслуживать жителей не только ДНР, но и других регионов России.

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