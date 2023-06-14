СЦКК ДНР: В Донецке ранен мужчина в результате подрыва на ВОП

В Донецке ранен мужчина в результате подрыва на ВОП Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Ленинском районе Донецка ранен мужчина в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- В Ленинском районе города Донецка по улице Бажова, 14 в результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1968 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Также в СЦКК ДНР отмечают, что в результате обстрела ВФУ в населенном пункте Старомихаловка на улице Ленина, 29 был поврежден частный жилой дом, а также автомобиль и хозпостройка, а по улице Ленина, 52, 56 повреждены частные жилые дома.

Напомним, что ВСУ выпустили по Донецку порядка 27 снарядов калибром 155 мм за час. Под огнем оказались Петровский, Кировский, Кировский и Куйбышевский районы города. Также ВФУ ранили мирного жителя во Владимировке. По населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

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