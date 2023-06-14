ВСУ выпустили по Донецку порядка 27 снарядов калибром 155 мм за час

Донецк находится под огнем боевиков с 10 утра (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины возобновили обстрелы Донецка из артиллерии натовского калибра. Под огнем боевиков с утра 14 июня оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Около 10:20 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций ВСУ, расположенных в Ласточкино. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК ДНР.
В ведомстве добавили, что обстрел района возобновился в 11:00. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено еще пять артиллерийских снарядов натовского калибра.
Украинские боевики также нанесли удары по Петровскому и Кировскому районам со своих позиций, расположенных в Максимильяновке, Нетайлово и Галицыновке. Всего по Донецку было выпущено 27 артиллерийских снарядов за час.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СЦКК ДНР: ВСУ ранили мирного жителя во Владимировке
По населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 155 мм (подробнее)