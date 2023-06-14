СЦКК ДНР: ВСУ ранили мирного жителя во Владимировке

В результате украинской агрессии пострадал один мирный житель Владимировки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Владимировка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Набережной, 10 ранен мужчина 1976 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту восемь артиллерийских снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Катериновке.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Республики порядка 168 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили две женщины в ранее освобожденном Урожайном. Под огнем боевиков оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка и другие населенные пункты.

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