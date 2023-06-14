ДНР и Крым на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и экономической сферах

ДНР и Крым подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и экономической сферах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня между ДНР и Республикой Крым подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и экономической сферах главы регионов Денис Пушилин и Сергей Аксенов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

- Сейчас мы подписали между республиками соглашение. Это касается разных направлений, в том числе экономического и культурного взаимодействия. Что по понятным механизмам - поставлять как из Донбасса в Крым, так и из Крыма в Донбасс. Конечно же, этим сейчас займутся профильные ведомства. А это соглашение как раз та опорная точка, чтобы эти отношения выстраивать в юридической и практической плоскости, - сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что дружеские отношения между Крымом и ДНР сложились еще до того, как она стала субъектом России.

Отметим, что Республики договорились активно сотрудничать в области экономики, торговли, инвестиционной деятельности, предпринимательской деятельности, электроэнергетики, имущественных отношений, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, жилищной политики, природоохранной деятельности.

Напомним, ранее Глава ДНР отметил важность провидения этого мероприятия, несмотря на спецоперацию на территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления

Врио Главы ДНР отметил, что российские военнослужащие провели работу над ошибками (подробнее)