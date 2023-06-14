Денис Пушилин заявил, что ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления

ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, заявил Глава ДНР. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня завил, что украинским войскам в ходе контрнаступления не удается серьезно продвинуться, как бы они ни старались. Об этом он заявил информационному агентству ТАСС.

- Российские военнослужащие провели серьезную работу над ошибками, недоработками. Как бы противник ни старался, продвинуться серьезно у него не получается, - заявил Глава ДНР.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков подписал соглашение о сотрудничества с главой Минэкономразвития Запорожской области Юрием Гуськовым. Стороны подписали документ в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня.

Отметим, что ДНР впервые представляет на ПМЭФ самостоятельный новый регион России. В 11:57 по московскому времени началась трансляция в прямом эфире дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии», где в обсуждении принимает участие Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главы Минэкономразвития ДНР и Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

Документ предусматривает развитие торгово-экономических связей (подробнее)