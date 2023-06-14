Главы Минэкономразвития ДНР и Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

Регионы начнут укреплять торго-экономические связи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков подписал соглашение о сотрудничества с главой Минэкономразвития Запорожской области Юрием Гуськовым. Стороны подписали документ в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между Минэкономразвития ДНР и Запорожской области. Рассчитываем направить совместную работу на укрепление и развитие прямых торгово-экономических связей, проработку новых векторов сотрудничества в сфере создания и развития межрегиональных кластеров, — отметил министр экономического развития Республики Владимир Зверков.

Документом также предусмотрено создание совместных рабочих групп в рамках обмена опытом и информацией, организация закупочных сессий, бизнес-миссий, совместных мероприятий, создание и развитие межрегиональных кластеров и совместных производств.

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