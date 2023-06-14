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НовостиЭкономика14 июня 2023 12:50

Денис Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ

Глава ДНР отметил, что после завершения СВО победой России, жизнь не закончится, она будет развиваться
Владислав ГУЩИН
Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ, несмотря на спецопреция. Фото: АГ ДНР

Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ, несмотря на спецопреция. Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня, отметил важность провидения этого мероприятия, несмотря на спецоперацию на территории Украины. Об этом пишет информационное агентов ТАСС.

- Не будь этой площадки, никаким образом не начать это взаимодействие с дружественными странами. Я считаю, это необходимо несмотря на то, что идет специальная военная операция. С окончанием СВО, с нашей победой, жизнь не закончится, она будет развиваться. И конечно, для этого нужны предпосылки. Эти предпосылки создаются, в том числе на Питерском международном экономическом форуме, - сказал глава Республики.

Напомним, что ранее Денис Пушилин поблагодарил Российское военно-историческое общество (РВИО) за восстановление памятников и мемориалов в регионе. Глава Республики отметил, что благодаря работе общества дети продолжают помнить и гордиться героическими предками.

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