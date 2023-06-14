Денис Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ

Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ, несмотря на спецопреция. Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня, отметил важность провидения этого мероприятия, несмотря на спецоперацию на территории Украины. Об этом пишет информационное агентов ТАСС.

- Не будь этой площадки, никаким образом не начать это взаимодействие с дружественными странами. Я считаю, это необходимо несмотря на то, что идет специальная военная операция. С окончанием СВО, с нашей победой, жизнь не закончится, она будет развиваться. И конечно, для этого нужны предпосылки. Эти предпосылки создаются, в том числе на Питерском международном экономическом форуме, - сказал глава Республики.

Напомним, что ранее Денис Пушилин поблагодарил Российское военно-историческое общество (РВИО) за восстановление памятников и мемориалов в регионе. Глава Республики отметил, что благодаря работе общества дети продолжают помнить и гордиться героическими предками.

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