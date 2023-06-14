Денис Пушилин поблагодарил РВИО за помощь в восстановлении памятников в ДНР

Денис Пушилин принял участие в дискуссии в рамках ПМЭФ-2023. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поблагодарил Российское военно-историческое общество (РВИО) за восстановление памятников и мемориалов в регионе. Денис Пушилин отметил, что благодаря работе общества дети продолжают помнить и гордиться героическими предками. Об этом глава региона заявил в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня.

— Очень насыщенный событиями ПМЭФ-2023 начал с участия в дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии». Тему обсудили с гендиректором российского общества «Знание» Максимом Древалем и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко, — отметил глава региона. — РВИО провело значительную работу по восстановлению дорогих нам памятных мест в Донбассе, за что огромное спасибо.

Денис Пушилин добавил, что в реконструкции нуждается памятник на нахте 4/4-бис в Донецке.

— Нам очень важна реконструкция памятника на донецкой шахте 4/4-бис, в шурф которой в годы немецкой оккупации фашисты сбросили более 75 тыс. казненных. Трудно преувеличить значение того, что делает общество «Знание»: наши дети должны быть сильны памятью и гордостью о героических предках точно так же, как сильны ею мы, — подчеркнул глава Республики.

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