Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком и Марьинском направлениях

Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию в ДНР. Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 14 по 17 июня назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком и Марьинском направлениях. Об этом он заявил информационному агентству ТАСС.

- Мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, Южно-Донецком, как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьезные расстояния не получается, - отметил глава ДНР.

В конце Денис Пушилин добавил, что ситуация на этих двух направлениях остается сложной, но контролируемой. Отдельно Глава Республики отметил, что на Марьинском направлении оперативный контроль на стороне российских вооруженных сил.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что украинской армии не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления. Врио Главы ДНР отметил, что российские военнослужащие провели работу над ошибками.

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