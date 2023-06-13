СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов из артиллерии

ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 14:00 выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 14:00 зафиксирован обстрел ВФУ по Петровскому району Донецка, выпушено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Также в 15:05 ВСУ выпустили еще пять снарядов натовского производства по Петровскому району, а в 15:15 из населенного пункта Нетайлово украинские боевики обстреляли Куйбышевский район, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее ВФУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка. Примерно за 20 минут украинские боевики выпустили по населенным пунктам 16 снарядов из натовской артиллерии. Также за 12 июня ВСУ выпустили по Донецку и пригородам 50 снарядов 152 и 155 миллиметров. Под огонь в Донецке попали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы.

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