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НовостиПолитика13 июня 2023 13:17

СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстреливать города ДНР
Владислав ГУЩИН
ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР (архивное фото)

ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 14:00 выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 14:00 зафиксирован обстрел ВФУ по Петровскому району Донецка, выпушено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Также в 15:05 ВСУ выпустили еще пять снарядов натовского производства по Петровскому району, а в 15:15 из населенного пункта Нетайлово украинские боевики обстреляли Куйбышевский район, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее ВФУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка. Примерно за 20 минут украинские боевики выпустили по населенным пунктам 16 снарядов из натовской артиллерии. Также за 12 июня ВСУ выпустили по Донецку и пригородам 50 снарядов 152 и 155 миллиметров. Под огонь в Донецке попали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы.

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