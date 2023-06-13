ВСУ выпустили по Донецку и Александровке 16 снарядов из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка. Примерно за 20 минут украинские боевики выпустили по населенным пунктам 16 снарядов из натовской артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:50 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Кировский район), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, -отмечают в ведомстве.

Также в 10:30 было выпущено пять таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка, а в 10:35 - шесть снарядов по Александровке.

Напомним, что 12 июня ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов калибром 155 миллиметров за полчаса. Также вчера в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла 20-летнняя девушка, ранен двухлетний ребенок.

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