ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов калибром 155 мм за полчаса

Украинские боевики обстреливают Донецк ежедневно, в том числе и в праздники Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив 17 артиллерийских снарядов натовского калибра за полочаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:15 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. По Кировскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района возобновился в 15:25 и 15:45. По району было выпущено еще 11 снарядов натовского калибра.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате обстрела погибла молодая девушка, ее контактные данные уточняются. В Куйбышевском районе по улицам Красная и Луговая в частных домах повреждены кровля, стены и остекление.

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