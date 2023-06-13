На участке автодороги «Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь» специалисты устранили дефект дорожного покрытия

Работы на участке выполнены в кратчайшие сроки и завершены 12 июня. Фото: Минтранс ДНР

В понедельник, 12 июня, специалисты подрядной дорожно-строительной организации завершили ремонтные работы на аварийном участке автодороги «Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

- Специалистами Министерства транспорта Республики в ходе инспекционного выезда по дорогам общего пользования были выявлены дефекты в укладке асфальтобетонного покрытия на недавно отремонтированном участке дороги по направлению к пункту пропуска «Ульяновское-Шрамко», - отмечают в ведомстве.

Напомним, раннее Министерство внутренних дел ДНР опубликовало список дорог в Донецке, на которых сейчас проходит фрезерование и асфальтирование. Дороги ремонтируют в Ворошиловском, Калининском и Ленинском районах. Также в Донецкой Народной Республике начат ремонт сразу нескольких участков дорог общей протяженностью 45,85 км. Восстановительные работы позволят распределить потоки транспортных средств между автомобильными пунктами пропуска.

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